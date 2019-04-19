Оккупанты ранили украинского защитника на Донбассе - бойцы ВСУ ответным ударом уничтожили несколько боевиков

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

Несмотря на объявленное в одностороннем порядке "Пасхальное перемирие", вооруженные формирования РФ на Донбассе 18 апреля 10 раз нарушили режим прекращения огня, при этом они дважды применили запрещенное минскими договоренностями вооружение - минометы калибра 82 мм и танк. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте такжеРФ отказалась поддержать инициативу Украины о пасхальном перемирии на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Вследствие обстрелов один украинский защитник был ранен. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 18 апреля трех оккупантов было уничтожено, еще пятеро - ранены.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":