В Авдеевке в результате обстрела боевиками погибла сотрудница ГСЧC

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

По его данным, за минувшие сутки населенные пункты на Донбассе снова были обстреляны боевиками.

"5 раз под вражеский удар попали мирные населенные пункты на Донецком направлении. В частности, в результате минометного обстрела Авдеевки погибла женщина - сотрудница Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины", - сообщил Лысенко.

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Также, по его словам, боевики за сутки 35 раз обстреляли позиции сил АТО.

"Вчера боевики обстреляли наши позиции 35 раз. Места наибольшего напряжения - город Счастье, поселок Луганский на Артемовском направлении, район Донецкого аэропорта, поселок Широкино под Мариуполем", - отметил Лысенко.

В то же время, по его словам, в полночь в зоне проведения антитеррористической операции было относительно спокойно.

Он напомнил, что за минувшие сутки погиб один военнослужащий, еще один получил ранение.