Боевики восстановили железнодорожный узел в Дебальцево для транспортировки вооружения - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"По данным разведки, Дебальцевский железнодорожный узел снова восстановлено. Противник использует его для транспортировки вооружения и военной техники в указанный район", - отметил Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, 19 февраля Лысенко сообщил, что в результате интенсивных обстрелов боевиков из различных артиллерийских и ракетных систем Дебальцевский железнодорожный узел был полностью уничтожен.

“Понятно, что стратегический железнодорожный узел Дебальцево перестал иметь значение для региона - он превратился фактически на поверхность Луны, там сплошные воронки, уничтожены железнодорожные рельсы, железнодорожный вокзал”, - сказал Лысенко.