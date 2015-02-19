Дебальцевский железнодорожный узел сравнили с поверхностью Луны - там сплошные воронки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

“Понятно, что стратегический железнодорожный узел Дебальцеве перестал иметь значение для региона — он превратился фактически в поверхность Луны, там сплошные воронки, уничтожены железнодорожные рельсы, железнодорожный вокзал”, - сказал Лысенко.

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Отвечая на вопрос, подрывали ли украинские военные какие-то объекты в городе в то время, как оставили его, спикер АТО сказал: “Там достаточно было обстрелов, и подрывать что-то специально смысла нет”.

При этом он напомнил, что, по подсчетам экспертов, к моменту вывода украинских войск из Дебальцево со стороны боевиков было выпущено столько боеприпасов, что в пересчете на каждого солдата в среднем выйдет 580 килограммов.