Россия готовится к масштабной континентальной войне, первый плацдарм - Украина - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что Россия готовится к наступлению на Украину.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что Россия тратит миллиардные ресурсы на подготовку к полномасштабной континентальной войне в Европе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал во время выступления на 12-м Киевском форуме по безопасности.

"Я убежден, что не позволим, чтобы российские войска продвигались на запад", - подчеркнул Турчинов.

В то же время он констатировал, что в последние годы "возрастает роль силовой компоненты в решении любых международных отношений".

Турчинов заявил, что эпицентром дестабилизации в Европе и разрушения паритетов в сфере безопасности в течение последних пяти лет выступает РФ.

"Самая большая опасность заключается в том, что Российская Федерация не останавливается на захваченных оккупированных территориях. Мы видим, как в последние годы очень быстро развивается военная инфраструктура вдоль украинской границы. Это для нас очень серьезная опасность, так как миллиардные ресурсы вкладываются в военные инфраструктурные проекты", - отметил секретарь СНБО.

В частности, он напомнил, что Россия восстанавливает аэродромы, которые может использовать штурмовая и армейская авиация. Также создаются инфраструктурные проекты, которые позволяют быстро перебрасывать огромные по численности воинские подразделения к непосредственно украинской границе. Еще создаются военные базы и базы хранения военного оружия и техники.

"И этот процесс не прекращается ни на сутки", - добавил Турчинов.

Кроме того, по его словам, на востоке Украине противостоит 8-я армия Южного округа РФ, на севере - 20-я армия Западного округа РФ.

Секретарь СНБО добавил, что россияне держат в резерве первую танковую армию, 49-ю и 58-ю общевойсковые армии для "обеспечения готовящегося наступления".

"Я подчеркиваю – которое готовится Российской Федерацией, и будет использоваться 6-й и 4-й армиями воздушно-космических сил. Они расположили вдоль нашей границы 8 ракетных бригад для наступления на возможном театре военных действий в Украине. Готовятся четыре дивизии и пять бригад воздушно-десантных войск, пять бригад и один полк морской пехоты, и даже этот ресурс Россия считает недостаточным", - подчеркнул он.

Также, по данным Турчинова, в Южном военном округе РФ началось формирование шести резервных так называемых "казацких дивизий".

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"И я еще не назвал мощный Черноморский флот, каспийскую флотилию, которую могут использовать для продолжения военных действий в Азовском и Черном морях. Я не назвал 22-й армейский корпус, который находится сейчас в Крыму и готов проводить боевые действия на юге нашей страны", - добавил Турчинов.

"Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры. Она готовится к полномасштабным военным действиям, к полномасштабной континентальной войне в Европе. И, безусловно, первый плацдарм, который они будут пытаться взять, - это наша страна, это Украина", - подчеркнул Турчинов.

"Совокупный первый пуск ракетных комплексов, которые сконцентрированы вдоль нашей границы, на Черном, Азовском море, сегодня превышает 364 ракетных пуска. Это колоссальная ударная мощь и, безусловно, для нас противоракетная защита, адекватные ответные действия являются главными приоритетами в сфере безопасности", - добавил секретарь СНБО.