Россия готовит ударные соединения для вторжения в Украину с трех направлений - Муженко

Однако, отмечает начальник Генштаба, «высокая мобильность, адаптивность и автономность наших войск в сочетании с фактором «родной земли» является нашим стратегическим преимуществом над войсками оккупантов».

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявляет, что Россия завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе с воинскими частями спецназначения составят основу сил для вторжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Муженко сообщил на встрече с аккредитованными в Украине представителями военно-дипломатического корпуса.

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«В современных геополитических реалиях мы прогнозируем военные угрозы по трем из четырех географических направлений: севера, востока и юга», - сказал он.

По словам Муженко, Россия завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения, по замыслу кремлевских стратегов, составят основу сил вторжения.

«Высокая мобильность, адаптивность и автономность наших войск в сочетании с фактором «родной земли» является нашим стратегическим преимуществом над войсками оккупантов», - отметил начальник Генштаба ВСУ.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 5 марта, боевики 7 раз открывали огонь по украинским позициям, 6 из них - он применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.