Сутки на Донбассе: украинские бойцы уничтожили четырех оккупантов

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 10 раз обстреляли позиции украинских подразделений, восемь раз применив запрещенное оружие. Читайте такжеС начала конфликта на Донбассе боевики передали Украине 274 заключенных - СМИ

Как сообщает пресс-центр ООС, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток оккупанты из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь вблизи Лебединского. В районе Авдеевки украинские позиции попали под огонь из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Песков террористы обстреляли украинских военных из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Талаковки боевики применили станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Из автоматических станковых гранатометов были обстреляны украинские позиции возле Павлополя, а из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов - вблизи Новоселовки Второй.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север из артиллерийских систем калибра 152 мм был обстрелян взводный опорный пункт подразделения Объединенных сил в районе Новотошковского.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, за минувшие сутки огнем украинские военные уничтожили четырех оккупантов, двое - были ранены.

Также была уничтожена одна единица военной техники российско-оккупационных войск. С начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.