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Разгром техники оккупантов на Донбассе попал на видео

10:56, 04 апреля 2019
Война
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Боевая группа К-2 из 54 отдельной механизированной бригады ликвидировала автомобиль, который подвозил боекомплект боевикам. 

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Видео ликвидации техники боевиков в сеть выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". 

"54 ОМБр не раз показывала свой профессионализм и мастерство в уничтожении российских оккупантов, их техники и вооружения. На этот раз под их горячие сердца и умелые руки попал военный автомобиль, который осуществлял подвоз боекомплекта. Хороший фейерверк от воинов", - говорится в сообщении  офицера.

Напомним, в бою в районе Попасной погиб боец с позывным "Дед" и женщина-воин Яна Красная с позывным "Ведьма".

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Теги: #военные#Донбасс#ВСУ#уничтожение