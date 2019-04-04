Разгром техники оккупантов на Донбассе попал на видео

Бойцы уничтожили военный автомобиль, подвозивший боеприпасы оккупантам.

Боевая группа К-2 из 54 отдельной механизированной бригады ликвидировала автомобиль, который подвозил боекомплект боевикам.

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Видео ликвидации техники боевиков в сеть выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"54 ОМБр не раз показывала свой профессионализм и мастерство в уничтожении российских оккупантов, их техники и вооружения. На этот раз под их горячие сердца и умелые руки попал военный автомобиль, который осуществлял подвоз боекомплекта. Хороший фейерверк от воинов", - говорится в сообщении офицера.

Напомним, в бою в районе Попасной погиб боец с позывным "Дед" и женщина-воин Яна Красная с позывным "Ведьма".