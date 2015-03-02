На Донетчине будут судить сотрудника колонии за сотрудничество с террористами
16:22, 02 марта 2015Война
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Следственным управлением прокуратуры Донецкой области направлено в суд уголовное производство в отношении работника пенитенциарной службы, который сотрудничал с террористами ДНР.
Сотрудника колонии будут судить за сотрудничество с боевиками "ДНР" / girnyk.dn.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, во время досудебного расследования установлено, что инспектор Селидовской исправительной колонии способствовал деятельности террористической организации ДНР. Он передавал боевикам разведывательные данные относительно количества, расположения и передислокации подразделений Вооруженных сил Украины.
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В настоящее время работник колонии задержан. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее УНИАН сообщал, что на Донетчине будут судить милиционера за сотрудничество с боевиками.
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