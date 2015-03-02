На Донетчине будут судить сотрудника колонии за сотрудничество с террористами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, во время досудебного расследования установлено, что инспектор Селидовской исправительной колонии способствовал деятельности террористической организации ДНР. Он передавал боевикам разведывательные данные относительно количества, расположения и передислокации подразделений Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеЧасть Чернухино заняли боевики, из разрушенной колонии разбежались заключенные - Москаль

В настоящее время работник колонии задержан. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее УНИАН сообщал, что на Донетчине будут судить милиционера за сотрудничество с боевиками.