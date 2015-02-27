На Донетчине будут судить милиционера за сотрудничество с боевиками

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Во время досудебного расследования установлено, что на протяжении мая-июня 2014 года заместитель начальника Дебальцевского горотдела ГУМВД Украины в Донецкой области принимал участие и способствовал деятельности террористической организации ДНР. Находясь с табельным оружием на блокпостах вокруг города, он проводил осмотры автомобилей, говорится в сообщении.

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Милиционеру сообщено о подозрении в совершении преступления согласно ч. 1 ст. 258-3 (создание или участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины. В настоящее время он находится под стражей, проинформировали в прокуратуре.