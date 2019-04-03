В Харькове простятся с погибшей на Донбассе пулеметчицей

У бойца Яны Червоной остались мать, муж и двое детей.

4 апреля в Харькове попрощаются с погибшей на Донбассе пулеметчицей 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" 54-й отдельной механизированной бригады Яной Червоной.

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Прощание с ней начнется в 11:00 возле памятника Тарасу Шевченко в городе Харьков по улице Сумской, 37. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После прощания в 12:30 состоится погребение Яны Червоной на Аллее Славы на 18-м кладбище Харькова.

Напомним, в бою в районе Попасной погиб боец с позывным "Дед" и женщина-воин Яна Червона с позывным "Ведьма".