В Харькове простятся с погибшей на Донбассе пулеметчицей
16:27, 03 апреля 2019Война
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У бойца Яны Червоной остались мать, муж и двое детей.
Яна Червона погибла на Донбассе 2 апреля / фото facebook.com
4 апреля в Харькове попрощаются с погибшей на Донбассе пулеметчицей 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" 54-й отдельной механизированной бригады Яной Червоной.
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Прощание с ней начнется в 11:00 возле памятника Тарасу Шевченко в городе Харьков по улице Сумской, 37. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
После прощания в 12:30 состоится погребение Яны Червоной на Аллее Славы на 18-м кладбище Харькова.
Напомним, в бою в районе Попасной погиб боец с позывным "Дед" и женщина-воин Яна Червона с позывным "Ведьма".
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