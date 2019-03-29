ВСУ нанесли сокрушительный удар на Донбассе - блиндажи оккупантов взлетели на воздух (видео)

Безвозвратные и санитарные потери противника уточняются.

Украинские военные нанесли сокрушительный удар по позициям боевиков на Донбассе и уничтожили два вражеских блиндажа.

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Об этом на своей странице в Facebook написал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан "Штирлиц" и опубликовал соответствующее видео.

"В результате адекватного ответа на провокационные обстрелы противника воины ОС нанесли удар по их позициям. Результатом умелых действий защитников уничтожены два блиндажа противника и повреждена одна единица техники. Безвозвратные и санитарные потери противника уточняются", - рассказал офицер.

Ранее ветеран боев за Донецкий аэропорт и Пески Андрей Шор заявил, что Вооруженные силы Украины вошли в городскую черту Горловки.