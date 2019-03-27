Уничтожение позиции оккупантов на Донбассе попало на видео - у боевиков серьезные потери

По данным разведки, потери оккупантов составили три человека, а еще четверо были ранены.

В сети появилось видео уничтожения позиции российских оккупантов.

Соответствующее видео обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц».

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"На одной из позиций в районе н.п. Золотое на Луганщины, представители российско-оккупационных войск систематически провоцировали воинов ОС обстрелами из разных видов вооружения, в большинстве случаев запрещенных минской договоренности. В результате спланированной операции и адекватного ответа на провокации оккупантов, воины 54 ОМБр при поддержке боевой группы К-2 уничтожили данную позицию и она их больше не беспокоит", - отметил офицер.

По данным разведки, потери оккупантов составили три человека, а еще четверо были ранены.

Как сообщал УНИАН, зенитные ракетные войска на Киевщине тренировались отражать удар противника с воздуха.