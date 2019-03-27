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Уничтожение позиции оккупантов на Донбассе попало на видео - у боевиков серьезные потери

13:03, 27 марта 2019
Война
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Соответствующее видео обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц».

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"На одной из позиций в районе н.п. Золотое на Луганщины, представители российско-оккупационных войск систематически провоцировали воинов ОС обстрелами из разных видов вооружения, в большинстве случаев запрещенных минской договоренности. В результате спланированной операции и адекватного ответа на провокации оккупантов, воины 54 ОМБр при поддержке боевой группы К-2 уничтожили данную позицию и она их больше не беспокоит", - отметил офицер.

По данным разведки, потери оккупантов составили три человека, а еще четверо были ранены.

Как сообщал УНИАН, зенитные ракетные войска на Киевщине тренировались отражать удар противника с воздуха.

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Теги: #боевики#войнапогода в Донецке