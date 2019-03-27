Зенитные ракетные войска на Киевщине тренировались отражать удар противника с воздуха (фото)

Состоялись тактические учения по воздушному прикрытию важных государственных объектов.

Зенитные ракетные войска отработали в Киевской области отражение условного удара противника и дальнейшее ведение противовоздушного боя.

Об этом сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Зенитная ракетная бригада в Киевской области в простых и сложных метеоусловиях проводит тактические учения по воздушному прикрытию важных государственных объектов", - говорится в сообщении.

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Зенитчики получили чрезвычайно полезный практический опыт, выполняя нормативы по боевой работе, отметили в командовании.

Во время учений были отработаны задачи по усилению охраны и обороны позиций, марш в новый позиционный район с одновременным отражением удара противника с воздуха и последующим ведением противовоздушного боя.

Как сообщал УНИАН, боевики на Донбассе вчера били на всех направлениях, в ход шло запрещенное оружие.