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Названо имя нового главы миссии ОБСЕ в Украине

12:45, 27 марта 2019
Война
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине начала работу 21 марта 2014 года \ фото УНИАН

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Об этом сообщил Государственный департамент США, передает радио Свобода. «США призывают всех участников ОБСЕ подтвердить свою поддержку мониторинговой миссии... Призываем Россию и силы, которые она вооружает, тренирует, возглавляет и рядом с которыми воюет в Украине, предоставить (мониторинговой миссии – ред.) полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ», – говорится в сообщении.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине начала работу 21 марта 2014 года на основании запроса от правительства Украины в ОБСЕ и консенсусного решения всех 57 стран-участниц ОБСЕ. С тех пор миссию возглавляет турецкий дипломат Эртугрул Апакан. В МИД Турции недавно заявили, что полномочия Апакана «скоро закончатся».

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Теги: #Донбасс#ОБСЕ