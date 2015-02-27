Жители Кировоградской области передали военным в зону АТО грузовики и БРДМ
12:55, 27 февраля 2015Война
919 0
Жители Кировоградской области передали для нужд военнослужащих Вооруженных сил в зону АТО 3 отремонтированных КамАЗа, один "Урал", боевую разведывательно-дозорную машину (БРДМ) и внедорожник Land Rover.
REUTERS
Как сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны, на переданных машинах был сделан капитальный ремонт двигателя, кузова, всех узлов и агрегатов техники.
Читайте такжеКиев передал бойцам АТО 10 автомобилей скорой помощи
Принимая ценные подарки от патриотически настроенных граждан, военнослужащие выразили теплые слова благодарности за оказанную им помощь.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter