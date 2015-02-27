Жители Кировоградской области передали военным в зону АТО грузовики и БРДМ

Как сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны, на переданных машинах был сделан капитальный ремонт двигателя, кузова, всех узлов и агрегатов техники.

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Принимая ценные подарки от патриотически настроенных граждан, военнослужащие выразили теплые слова благодарности за оказанную им помощь.