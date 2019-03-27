Резкое обострение на Донбассе: боевики вчера били на всех направлениях, в ход шло запрещенное оружие

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ответным огнем один оккупант был уничтожен и двое ранены.

26 марта российские оккупационные войска 23 раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом шесть раз применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 47 мин.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, также боевики обстреливали украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты осуществили 17 обстрелов: из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем – в районе населенного пункта Водяное; четыре раза из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка; трижды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Лебединское; дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле города Марьинка; из автоматических станковых гранатометов – вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое и Новотроицкое; из крупнокалиберных пулеметов – возле города Красногоровка; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Каменка; из ручных противотанковых гранатометов – вблизи шахты Бутовка; со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Николаевка; со станковых противотанковых гранатометов – возле населенного пункта Чермалык.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики открывали огонь шесть раз: из минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов – вблизи села Крымское; из минометов калибра 120 мм и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 – возле поселка Новолуганское; из минометов калибра 82 мм – в районе населенных пунктов Хутор Вильный и Новозвановка; из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия – возле села Екатериновка; из противотанковых ракетных комплексов – вблизи поселка городского типа Троицкое.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Ни один обстрел боевиков не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 26 марта ответным огнем один оккупант был уничтожен и двое ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.

«Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня», – заявили в штабе.