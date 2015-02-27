Тымчук: Боевики «ДНР» начали чистки среди своего командования

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook.

«В частности, по обвинению в организации массовых грабежей и мародерства арестованы два командира подразделений из бандформирований «Оплот» и «Восток». Командный состав не в состоянии контролировать действия подчиненных, при этом неоднократно фиксировались случаи участия в «поиске и сборе трофеев» самих командиров террористов. Также, в рамках установления т.н. «законности», за мародерство и грабежи в районе Дебальцево задержаны 8 боевиков из НВФ «Алтай»», - сообщает Тымчук.

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Кроме того, по его данным, в Луганске, в результате конфликта между боевиками, уничтожены 2 «сотрудника» так называемой «прокуратуры ЛНР». В самом городе инфраструктурный кризис, полностью остановлен весь пассажирский электротранспорт.

Тем временем, в Славяносербске разгорается скандал из-за разворовывания боевиками гуманитарного груза из России, в чем подозревают «казачество», а в Кировске местной комендатурой осуществлен поквартирный обход местных жителей, с целью сбора средств на похороны погибших боевиков.