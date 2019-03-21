В результате обстрелов боевиков один украинский погиб, еще один получил ранения

Боевики обстреливали опорные пункты украинских военных из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.

Оккупанты сегодня пять раз открывали огонь по позициям украинских войск.

Об этом пресс-центр операции Объединенных сил сообщает в сводке по состоянию на 18.00.

«В течение текущих суток противник пять раз открывал огонь по позициям наших войск. В том числе - дважды с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» противник обстрелял опорные пункты украинских военных из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия в районе населенного пункта Широкино; из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия – неподалёку от Авдеевки.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе Хутора Вольный; из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка Золотое-4 и из автоматических станковых гранатометов - возле населенного пункта Пивденное.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один ранен.

Обороняющиеся подразделения ответили на обстрелы противника огнем дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Как сообщалось, в среду, 20 марта, российские оккупационные войска 11 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, в результате чего трое украинских военнослужащих получили ранения.