В районе ООС трое украинских военнослужащих получили ранения

Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами и один военный автомобиль противника.

В среду, 20 марта, российские оккупационные войска 11 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, в результате чего трое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Террористы 10 раз применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 74-х мин. Кроме того, противник обстреливал наших защитников из противотанкового ракетного комплекса, потратив пять управляемых ракет, а также из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Лебединское;

из снайперского оружия – в районе города Марьинка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

дважды – из минометов калибров 120 и 82 мм, а также гранатометов – в районе населенного пункта Новолуганское;

дважды – из минометов калибров 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле села Старый Айдар;

из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе села Екатериновка;

из минометов 120-го калибра и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 – в районе населенного пункта Троицкое;

из минометов 82-го калибра – вблизи населенных пунктов Песчаное и Станица Луганская;

из противотанкового ракетного комплекса – в районе населенного пункта Хутор Вольный.

Вследствие обстрелов трое наших защитников получили ранения.

«По данным разведки, 20 марта ответным огнем двое оккупантов было ликвидировано и пять получили ранения. Также уничтожен склад с боеприпасами и один военный автомобиль противника», - сообщили в штабе ООС.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, украинские военнослужащие 19 марта ликвидировали трех оккупантов и уничтожили военный автомобиль противника.