В ОБСЕ заявили, что боевики препятствуют работе наблюдателей на Донбассе

Президент парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва подверг критике действия боевиков на Донбассе, которые, по мнению организации, не только нарушают минские договоренности, но и отказываются предоставлять полный безопасный доступ наблюдателям от ОБСЕ на занимаемой ими территории, передает BBC.

"Я также обеспокоен очевидным нежеланием России публично призвать сепаратистов немедленно допустить наблюдателей, прекратить любые нарушения перемирия и отвести все тяжелые вооружения, - заявил Канерва, - Международное сообщество должно оперативно и убедительно отреагировать на любые попытки сепаратистов атаковать город Мариуполь".

Финский политик подчеркнул, что Россия может сделать намного больше для урегулирования ситуации на востоке Украины.

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По словам Канервы, неприятие Россией идеи о допуске расширенной миссии наблюдателей ОБСЕ идет наперекор усилиям, которые предпринимает международное сообщество. Отказ со стороны России от "дополнительных глаз" на границе с Украиной позволяет, как говорит глава парламентской ассамблеи ОБСЕ, полагать, что боевики получают ту поддержку, которая им необходима.