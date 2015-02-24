ВСУ, россияне и боевики согласовали карту разграничения сторон на Донбассе - ОБСЕ

21:55, 24 февраля 2015
Война
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Представители Вооруженных сил Украины, России и члены незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" согласовали актуальную карту с определенной линией соприкосновения.

REUTERS

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за 23 февраля.

Карту предоставили членам миссии представители центра по контролю и координации, штаб-квартира которого временно перенесена в подконтрольный правительству Соледар, сказано в отчете.

Читайте такжеХармс: Идея полицейской миссии ЕС - неправильный инструмент, Украина нуждается в "голубых касках"Представитель штаба от Российской Федерации заявил членам миссии, что боевики "ЛНР" начали отвод тяжелого вооружения. В то же время представитель Украины отметил, что никаких доказательств отвода нет.

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