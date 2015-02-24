Боевики концентрируют свои силы в районе Ясиноватой

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

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По его данным, как минимум 35 единиц бронетехники в этом районе расположены рассредоточено, небольшими группами по 5-7 единиц. "Ожидается прибытие в данный район из района Енакиево минометных подразделений и артиллерийской группы (частично или в полном составе), которая поддерживала "Горловскую бригаду ДНР" в наступлении на Дебальцево. В составе артгруппы - 26 единиц ствольной артиллерии и САУ, 5 установок РСЗО", - написал Дмитрий Тымчук.

Также он отметил, что продолжается уплотнение боевых порядков боевиков на участке Степное-Докучаевск. "Однако тяжелые вооружения противника в этом районе на данный момент оттянуты вглубь боевых порядков, переброшенная сюда артиллерийская группа боевиков не открывает огонь", - сообщил Дмитрий Тымчук, добавив, что обстрелы в данном районе противник ведет из минометов и стрелкового оружия, выявляя позиции украинских подразделений.

На территории, подконтрольной "ЛНР", командование боевиков продолжает изображать "отвод тяжелой техники", которая отводится с переднего края на незначительное расстояние, концентрируясь в хорошо замаскированных и многочисленных "отстойниках". Для этой цели в основном используются населенные пункты.