В районе Широкино боевики дважды пытались прорвать оборону сил АТО

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

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По его данным, при поддержке бронетехники, включая танки (по крайней мере 6 единиц) боевики дважды пытались прорвать оборону сил АТО. "Также противник наносил массированные удары из РСЗО и ствольной артиллерии в районе населенных пунктов Октябрь и Заиченко. На Новоазовском направлении противник подтягивает бронетехнику (зафиксировано перемещение 4-х танков вдоль трассы Т0508)", - сообщил Дмитрий Тымчук.

Он отметил, что после отвода украинских войск с Дебальцевского плацдарма, боевики продолжают попытки атак в данном районе. "В районе барьерного рубежа Луганское-Светлодарск 2 тактические группы боевиков (каждая численностью до усиленной роты, при поддержке 5 единиц бронетехники) пытались атаковать передовые позиции украинских войск", - написал Дмитрий Тымчук, отметив, что огневую поддержку данных групп осуществляло минометное подразделение боевиков. "Огнем украинских подразделений противник был остановлен и принужден к отходу на исходный рубеж", - подытожил он.