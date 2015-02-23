Боевики устроили в Ровеньках парад: на БМП посадили детей с автоматами
16:46, 23 февраля 2015Война
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В Ровеньках на Луганщине местные боевики и "казаки" устроили парад военной техники и посадили на БМП детей с автоматами.
Парад боевиков в Ровеньках / youtube.com/tvkorr
Боевики "объявили" в городе выходной и вывезли на улицы военную технику под флагами РФ и так называемой "Новороссии", передает ТСН.
На БМП вместе с вооруженными молодчиками в камуфляже сидели дети с автоматами.
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Также местные "казаки" держали в руках флаги "Коммунистической партии", на улицах видно множество людей с георгиевскими лентами.
Ранее УНИАН сообщал, что боевики обстреляли 63-ю школу в Донецке, в результате чего погибли дети.
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