Боевики устроили в Ровеньках парад: на БМП посадили детей с автоматами

Боевики "объявили" в городе выходной и вывезли на улицы военную технику под флагами РФ и так называемой "Новороссии", передает ТСН.

На БМП вместе с вооруженными молодчиками в камуфляже сидели дети с автоматами.

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Также местные "казаки" держали в руках флаги "Коммунистической партии", на улицах видно множество людей с георгиевскими лентами.