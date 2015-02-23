Из района Дебальцево активисты вывезли тела 159 украинских бойцов

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава ВГО "Союз Народная Память" Ярослав Жилкин, который занимается поисками погибших украинских военнослужащих.

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В сообщении отмечается, что "всего эвакуировали уже 159 тел погибших... С документами мало (есть немало жетонов, многих можно опознать визуально). Но это уже не наша зона ответственности. Прошу родственников набраться терпения".

Также в сообщении отмечается, что "за вчера: было вывезено 40 тел погибших из района Дебальцево в том числе из Чернухино". По его информации, тела 17 бойцов из 40 вывезенных накануне уже доставлены в Днепропетровск, остальные также будут доставлены в этот город.

Кроме этого Ярослав Жилкин подчеркнул, что информация о том, что тела украинских военнослужащих якобы заминированы и "валяются сотнями", не соответствует действительности.