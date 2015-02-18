Часть военнных из 40-го батальона вырвалась из окружения в районе Дебальцевого

Об этом сообщила жена одного из бойцов "Кривбасса" Валентина со слов мужа, участвовавшего в прорыве, передает Lb.ua.

По его словам, часть военных 40-го батальона вместе со 128 бригадой вырвалась из окружения. Забрали с собой все, что нужно было забрать – необходимое снаряжение, оружие. Вырвались из кольца, попали под обстрел, после чего их подобрал Красный Крест. После себя они по приказу уничтожили то, что должны были уничтожить.

Часть батальона осталась на позициях в районе с. Новогригорьевка (опорный пункт «Пчела») - очень много раненых, погибших. Сколько их осталось и что с ними происходит – неизвестно. Они окружены сепаратистами. Давят их морально, казаки сказали, что будут их убивать по одному, мол, «пока вы не будете умолять нас о пощаде». Помощь раненым оказывать некому. Бойцы ждут адекватного приказа согласно сложившейся ситуации. Необходим коридор для вывоза раненых и погибших, передают бойцы.

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Общая недостача людей посписочно - 206 человек.

Бойцы передают огромное спасибо комбату, который последние полторы недели постоянно звонил в Генштаб, просил подмоги, очень сильно за них переживал. О дальнейшей судьбе комбата вышедшие из окружения военные пока не знают.

Эту информацию подтвердил представитель батальона Николай Колесник.

""Кривбасс" вышел, "Зенит" вышел, "Пчела" вышла, Штаб вышел, выходили с боем, сами, без помощи, почти пешком, по выходу, без потерь! Да есть погибшие, да есть раненые, да есть пленные, но весь личный состав, будет бить врага с совершенно новой мотивацией", - написал он в своем Facebook.

Вчера боевики захватили два опорных пункта 40-ки, из-за того, что у военных закончились боеприпасы. Часть бойцов попала в плен.

Ранее УНИАН сообщал, что силы АТО начали вывод войск из Дебальцево.

Также сообщалось, что родственники 40-го батальона теробороны, 25-го батальона и 128 бригады сегодня в 9:00 собрались возле Генштаба на пикет. Они ожидают результатов встречи министра обороны Полторака с контактной группой.