Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца 1999 года рождения (фото)

Дата и время прощания с бойцом пока неизвестны.

4 марта в зоне проведения Операции Объединенных сил погиб украинский воин Богдан Миронович Гаврылив.

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Об этом сообщает местное издание "Вікна" со ссылкой на председателя "Общественного объединения Калущины участников боевых действий (АТО) на Востоке Украины имени Романа Шухевича" Александра Соколовского.

Погибший боец - 20.04.1999 года рождения, житель Калуша Ивано-Франковской области.

О дате и времени прощания с украинским военным будет сообщено дополнительно.

Как сообщали в Минобороны, 4 марта в результате одного из вражеских обстрелов оборвалась жизнь одного украинского защитника 1999 года рождения.