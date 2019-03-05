Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца 1999 года рождения (фото)
09:36, 05 марта 2019Война
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Дата и время прощания с бойцом пока неизвестны.
Погибшим после вражеского артобстрела оказался калушанин Богдан Гаврылив / фото vikna.if.ua
4 марта в зоне проведения Операции Объединенных сил погиб украинский воин Богдан Миронович Гаврылив.
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Об этом сообщает местное издание "Вікна" со ссылкой на председателя "Общественного объединения Калущины участников боевых действий (АТО) на Востоке Украины имени Романа Шухевича" Александра Соколовского.
Погибший боец - 20.04.1999 года рождения, житель Калуша Ивано-Франковской области.
О дате и времени прощания с украинским военным будет сообщено дополнительно.
Как сообщали в Минобороны, 4 марта в результате одного из вражеских обстрелов оборвалась жизнь одного украинского защитника 1999 года рождения.
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