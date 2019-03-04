Настоящая "ополченочка": бывшая замкомандира полка боевиков перешла на сторону ВСУ (видео)

В последнее время она тайно сотрудничала с украинскими спецслужбами.

Светлана Дубина, которую называли "народным героем Новороссии" и сделали прообразом главной героини пропагандистского кинофильма "Ополченочка", перешла на сторону украинской армии.

Об этом рассказал журналист Андрей Цаплиенко в видеосюжете программы ТСН.

Дрюк была заместителем командира полка "ДНР". В последнее время она тайно сотрудничала с украинскими спецслужбами. Затем сообщила командованию, что едет по личным делам в Ростов-на-Дону, однако вместе с детьми перешла на подконтрольную Киеву территорию.

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Дрюк рассказала, что Россия испытывает в ОРДЛО новые танки Т-72Б3. Несколько таких машин были взорваны на полигоне в Торезе Донецкой области незадолго до ее бегства.

Цаплиенко называет женщину, находившуюся в рядах "ДНР" с 2014 года, "золотым свидетелем для Гааги". Она призналась, что готова вернуться на Донбасс и воевать с другой стороны фронта. "Скажут автомат взять – возьму. Скажут сесть на танк – сяду. На украинский танк", – заявила экс-боевик.