Перебежчица рассказала, как ВСУ на Донбассе уничтожили российский танк "Призрак" (видео)

Танк был уничтожен вместе еще с 7-ю танками Т-72 вблизи города Торез Донецкой области украинскими партизанами.

Бойцы ВСУ уничтожили российский танк Т-72Б3 "Призрак", который был доставлен на территорию Донбасса для "испытаний".

Об этом украинским разведчикам сообщила перебежчица из состава НЗФ ОРДЛО Светлана Дрюк, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеБоевик показал, где находится беглый "министр "ДНР" (фото)

По ее словам, танк был доставлен в Украину лично капитаном ВС РФ Юрием Прилуцким. Перебежчица говорит, что это была "самая лучшая техника в батальоне".

"Призрак" и еще семь других, обычных "семьдесят двоек", подорвали партизаны возле города Торез. Восемь взорванных танков одновременно - для оккупантов такой салют был настоящим шоком", - рассказали в сюжете.

Ранее сообщалось, что Светлана Дрюк, которую называли "народным героем Новороссии" и сделали прообразом главной героини пропагандистского кинофильма "Ополченочка", перешла на сторону украинской армии.