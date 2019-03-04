Перебежчица рассказала, как ВСУ на Донбассе уничтожили российский танк "Призрак" (видео)
Бойцы ВСУ уничтожили российский танк Т-72Б3 "Призрак", который был доставлен на территорию Донбасса для "испытаний".
Об этом украинским разведчикам сообщила перебежчица из состава НЗФ ОРДЛО Светлана Дрюк, говорится в сюжете ТСН.
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По ее словам, танк был доставлен в Украину лично капитаном ВС РФ Юрием Прилуцким. Перебежчица говорит, что это была "самая лучшая техника в батальоне".
"Призрак" и еще семь других, обычных "семьдесят двоек", подорвали партизаны возле города Торез. Восемь взорванных танков одновременно - для оккупантов такой салют был настоящим шоком", - рассказали в сюжете.
Ранее сообщалось, что Светлана Дрюк, которую называли "народным героем Новороссии" и сделали прообразом главной героини пропагандистского кинофильма "Ополченочка", перешла на сторону украинской армии.