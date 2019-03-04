цей матеріал доступний українською

Перебежчица рассказала, как ВСУ на Донбассе уничтожили российский танк "Призрак" (видео)

11:43, 04 марта 2019
Война
700 0
Обкатку танка террористы скрывали / Скриншот

Об этом украинским разведчикам сообщила перебежчица из состава НЗФ ОРДЛО Светлана Дрюк, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеБоевик показал, где находится беглый "министр "ДНР" (фото)

По ее словам, танк был доставлен в Украину лично капитаном ВС РФ Юрием Прилуцким. Перебежчица говорит, что это была "самая лучшая техника в батальоне".

"Призрак" и еще семь других, обычных "семьдесят двоек", подорвали партизаны возле города Торез. Восемь взорванных танков одновременно - для оккупантов такой салют был настоящим шоком", - рассказали в сюжете.

Ранее сообщалось, что Светлана Дрюк, которую называли "народным героем Новороссии" и сделали прообразом главной героини пропагандистского кинофильма "Ополченочка", перешла на сторону украинской армии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#танк#ВСУ#уничтожение