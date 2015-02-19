Боевики переправляют тела погибших россиян в Ростов без документов, доставкой занимается ФСБ - Тымчук

Командование боевиков террористической организации «ДНР» издало «строгий приказ» о переправке тел погибших российских граждан непосредственно в Ростов-на-Дону (Россия), без предварительного оформления документов о смерти и сортировки в местных моргах.

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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""Классификацией" трупов уничтоженных террористов и установлением их принадлежности (местные боевики или граждане РФ) занимаются на территории, подконтрольной "ДНР" и "ЛНР", российские специалисты. Доставкой трупов в Россию занимается некая российская "коммерческая структура" (на самом деле - спецподразделение ФСБ РФ)", - говорится в сообщении.