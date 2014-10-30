Россия вывезла с Донбасса 150 тел убитых солдат – Тымчук

Об этом пишет в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Зафиксирована переправка с территории Донбасса в РФ трупов погибших российских военнослужащих. Вывоз трупов был осуществлен через пункт пропуска «Червонопартизанск». Общее количество вывезенных тел – порядка 150", – говорится в сообщении.

Кроме того, зафиксирован переброс российской бронетехники в район населенного пункта Еленовка – отмечено прибытие до 20 единиц техники. Экипажи укомплектованы российскими наемниками, в качестве «пехоты» - местные боевики.

Через Каменнобродский район (Луганск) отмечено перемещение «конвоев снабжения», с помощью чего осуществляется снабжение артиллерийскими боеприпасами подразделений войск РФ и боевиков.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки боевики более 40 раз нарушили "режим тишины". По предварительным данным пресс-центра АТО, за минувшую ночь в зоне боевых действий на Донбассе среди украинских военных есть раненые.