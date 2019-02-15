Сурков устроил в Москве сборище российских боевиков "ЛДНР": опубликованы фото со встречи

Сходка боевиков проходит в «Президент-отеле», где российская власть проводит различные официальные мероприятия, в частности встречи в рамках СНГ.

В Москве помощник президента России Владислав Сурков собрал «совет» российских боевиков, которые воевали и продолжают воевать на Донбассе.

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Об этом УНИАН сообщили в так называемом «Союзе Добровольцев Донбасса».

Сходка боевиков проходит в «Президент-отеле», где российская власть проводит различные официальные мероприятия, в частности встречи в рамках СНГ.

Вожак этого «союза», руководитель первой оккупационной администрации в Донецке Александр Бородай заявил, что эта организация много делает «в медико-социальной сфере, и в деле военно-патриотического воспитания молодежи».

По его словам, «союз» способствовал оказанию медицинской помощи 800 раненым боевикам.

«От Киева в разгар избирательной гонки можно ожидать чего угодно. В случае, если ситуация требует этого, мы мобилизуем добровольцев в кратчайшие сроки. К этому мы, как Союз, готовы», - сказал Бородай.

В рамках этой встречи боевики намерены обсудить «Роль «добровольцев» в русской весне 2014 года в Крыму», «Проблемы пребывания «добровольцев» в местах лишения свободы» на оккупированной части Донбасса; осуществление «военно-патриотической работы» с подрастающим поколением, а также «Проблемы социализации «добровольцев», адаптации к мирной жизни в условиях экономического кризиса».

12 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Сурков - очень высокопоставленный чиновник, помощник президента, и все помощники находятся в постоянном регулярном контакте с главой государства.