Силы АТО ведут пехотные бои под Мариуполем и Дебальцево - Семенченко

Об этом на своей странице в Facebook написал командир батальона «Донбасс», народный депутат Семен Семенченко.

«В Широкином под Мариуполем, где держат оборону подразделения батальона "Донбасс", идет пехотный бой, работает вражеская артиллерия, минометы, противник подтягивает подкрепления. Наши держат жесткую оборону», - написал он.

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«Аналогичная ситуация в районе Старого Лозового, где подразделения «Донбасса» и ВСУ держат "Дорогу жизни" на Дебальцево. Противник атакует подразделения с использованием бронетехники», - отметил Семенченко.

«Ситуация сложная. Раненых удалось эвакуировать на Днепр. Спасибо медикам», - добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что под Мариуполем задержали корректировщика огня боевиков.