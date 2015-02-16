Под Мариуполем задержали корректировщика огня боевиков

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, у задержанного выявили бинокль и фотокамеру. Выяснилось, что он проводил фотосъемку прилегающей территории и возможных подходов к позициям сил АТО.

Читайте такжеСБУ задержала террориста, который передал украинским военным мед со взрывчаткойДокументов при себе мужчина не имел. В ходе фильтрационно-проверочных мероприятий была установлена личность задержанного, который оказался местным жителем, и его возможная причастность к деятельности незаконных вооруженных формирований.

Задержанный передан представителям штаба АТО.