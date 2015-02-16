Под Мариуполем задержали корректировщика огня боевиков
10:39, 16 февраля 2015Война
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Вечером 15 февраля неподалёку от Мариуполя пограничный наряд задержал мужчину, который занимался корректировкой огня террористов.
Пограничники задержали корректировщика огня террористов / УНИАН
Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, у задержанного выявили бинокль и фотокамеру. Выяснилось, что он проводил фотосъемку прилегающей территории и возможных подходов к позициям сил АТО.
Читайте такжеСБУ задержала террориста, который передал украинским военным мед со взрывчаткойДокументов при себе мужчина не имел. В ходе фильтрационно-проверочных мероприятий была установлена личность задержанного, который оказался местным жителем, и его возможная причастность к деятельности незаконных вооруженных формирований.
Задержанный передан представителям штаба АТО.
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