Боевики продолжают обстреливать Широкино - "Азов"

Об этом говорится в сообщении на странице полка "Азов" в Facebook.

"Недавно террористы осуществили неудачную попытку атаки на Широкино. Полк "Азов" встретил их на позициях. Наступление террористов превратилось в бегство со значительными потерями ранеными и убитыми со стороны кремлевских псов. На данный момент сепаратисты обстреливают Широкино из "Градов", - говорится в сообщении.

Согласно информации, по состоянию на 20:30 12 февраля бойцы полка "Азов" полностью контролируют отвоеванные в результате двухдневных операции территории.

В полку отметили, что боевики с самого утра пытались выбить "Азов" из населенного пункта Широкино.

Читайте такжеЛиния Широкино-Коминтерново-Павлополь под контролем сил АТО, операция продолжается

"Атаки происходили как фронтально, так и с попыткой флангового обхода. Враг использовал артиллерию и тяжелую бронетехнику, в результате чего было разрушено множество жилых домов", - сказно в сообщении.

"В ходе огневого контакта в селе Широкино террористы понесли значительные потери в живой силе и отступили под прикрытием минометов и танков. На поле боя остались более двадцати тел террористов", - добавили в "Азове".

"Четко работал по вражеским позициям и наш танк. Так, около 16:00 артиллерийская разведка обнаружила вражескую гаубицу, которая работала по Широкино. Со второго выстрела украинских танкистов гаубица и расчет вражеской установки были уничтожены", - сообщили в полку.

"Азов" сообщает, что раненых среди них в четверг нет.