В оккупированной Горловке обрушились стены завода (фото)
12:27, 28 января 2019Война
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На данный момент неизвестна судьба одного сотрудника завода.
ЧП произошло утром 28 января / фото Telegram-канал Приходько
Обрушение стен здания цеха произошло на территории Горловского машзавода утром 28 января, неизвестна судьба одного человека.
Об этом сообщил глава оккупационной администрации Горловки Иван Приходько в Telegram.
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"Сегодня в 8:10 утра на территории Горловского машзавода в цехе РМЦ (по предварительной информации) произошло обрушение стен. В следствии чего сложилось порядка 1500 м/кв площади цеха. Цех рабочий. На данный момент неизвестна судьба одного сотрудника завода. Это слесарь", - рассказал он.
фото Telegram-канал Приходько
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