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В оккупированной Горловке обрушились стены завода (фото)

12:27, 28 января 2019
Война
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ЧП произошло утром 28 января / фото Telegram-канал Приходько

Об этом сообщил глава оккупационной администрации Горловки Иван Приходько в Telegram.

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"Сегодня в 8:10 утра на территории Горловского машзавода в цехе РМЦ (по предварительной информации) произошло обрушение стен. В следствии чего сложилось порядка 1500 м/кв площади цеха. Цех рабочий. На данный момент неизвестна судьба одного сотрудника завода. Это слесарь", - рассказал он. 

фото Telegram-канал Приходько

Ранее в сети показали фото разграбленного автовокзала в оккупированном Донецке.

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Теги: #Горловка#фото