В оккупированной Горловке обрушились стены завода (фото)

На данный момент неизвестна судьба одного сотрудника завода.

Обрушение стен здания цеха произошло на территории Горловского машзавода утром 28 января, неизвестна судьба одного человека.

Об этом сообщил глава оккупационной администрации Горловки Иван Приходько в Telegram.

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"Сегодня в 8:10 утра на территории Горловского машзавода в цехе РМЦ (по предварительной информации) произошло обрушение стен. В следствии чего сложилось порядка 1500 м/кв площади цеха. Цех рабочий. На данный момент неизвестна судьба одного сотрудника завода. Это слесарь", - рассказал он.

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