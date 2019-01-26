Красный Крест отправил на Донбасс грузовики с продуктами и средствами гигиены

Гуманитарный груз составляет более 25 тонн.

Международный комитет Красного Креста отправил на оккупированную часть Донбасса грузовики с гуманитарной помощью.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

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"В КПВВ "Новотроицкое" на выезд с временно оккупированной территории проследовали 4 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, фуры перевозили свыше 25 тонн продуктовых и гигиенических наборов.

Напомним, в течение пятницы, 25 января, на Донбассе боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай использования вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Один украинский военный погиб, четверо - ранены.