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Красный Крест отправил на Донбасс грузовики с продуктами и средствами гигиены

12:24, 26 января 2019
Война
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Красный Крест отправил на Донбасс гуманитарные грузовики / фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

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"В КПВВ "Новотроицкое" на выезд с временно оккупированной территории проследовали 4 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, фуры перевозили свыше 25 тонн продуктовых и гигиенических наборов.

Напомним, в течение пятницы, 25 января, на Донбассе боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай использования вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Один украинский военный погиб, четверо - ранены.

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Теги: #Донбасс#Красный крест#гуманитарный конвой