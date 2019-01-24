Будет ли большая война между РФ и Украиной - прогноз российского политолога
Широкомасштабная агрессия России против Украины невозможна, заявил российский политолог Дмитрий Орешкин.
Новая война принесет слишком большое количество издержек для путинской вертикали власти, рассказал он во время чата в "Главреде".
"Совершенно очевидно, что за такого рода действиями последует очередной цикл санкций против России. А санкции, вопреки всем пропагандистским воплям, очень болезненны. Также из зоны боевых действий пойдут гробы в Россию. Это не сможет поддержать рейтинг ни одного человека из власти, в том числе Путина", - подчеркнул Орешкин.
Вместе с тем он считает, что воевать с украинцами русские не хотят: "История Крыма интересна тем, что людям нравилось то, как это произошло: оттяпали у соседа территорию, без капельки крови, тихо-мирно, что называется, обыграли. Это льстит самосознанию. А воевать с украинцами, среди которых те же русские – такая идея не будет популярной".
Эксперт уверен, что никакой серьезной войны с военными операциями, с самолетами и танками больше не будет.
"Хотя бы потому, что Путин никогда не делает того, чего от него ждут. К примеру, от него не ждали, что он нарушит Будапештский меморандум, а он взял и оттяпал Крым – никто к этому не был готов. Кроме него самого. Он считает, что это – большая удача. И народонаселение тоже так считает. Хотя этот вопрос не такой уж однозначный. Я, например, думаю, что это была большая неудача на самом деле. Но это другой разговор… Но с точки зрения Путина, он этот шаг сделал эффективно – неожиданно", - указал политолог.
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Он также обратил внимание на готовность Украины ответить на российскую агрессию.
"Сегодня Украина готова. У нее уже есть мощное оружие. У нее совершенно другая армия. В 2014 году, наверное, четверть украинских спецслужб ориентировалась на Лубянку. В Крыму военные в 2014 году тоже не понимали, как действовать, потому что из Киева им не давали четкой команды, то есть местные в Крыму не понимали, что делать – воевать или не воевать", - считает он.
Орешкин считает, что "горячая" война нанесет Путину смертельный удар, поэтому он ее не начнет.
"Кроме того, "горячая" война против Украины теперь будет уже означать прямой конфликт з Западом, в том числе силовой. На это Путин не пойдет, потому что прекрасно понимает разницу в весовых категориях", - добавил эксперт.
Ранее директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин назвал главное условие прекращение войны на Донбассе.