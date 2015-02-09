В Дебальцево и Авдеевке из-за обстрелов боевиков погибли 7 мирных жителей

Вчера в Дебальцево и Авдеевке погибли 7 мирных жителей, трое ранены в результате обстрелов этих городов пророссийскими террористами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил спикер АТО Андрей Лысенко.

"В результате обстрелов пророссийских бандитов в городах Дебальцево и Авдеевка вчера погибли 7 и ранены трое мирных жителей", - отметил Лысенко.

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Он также добавил, что гуманитарная ситуация на оккупированных территориях остается сложной. В частности, в Луганске наблюдается дефицит питьевой воды.

Также из-за постоянных обстрелов террористов приостановлен пропуск граждан в контрольных пунктах через линию разграничения в Гнутово, Станице Луганской и Счастье.