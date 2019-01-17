С начала суток на Донбассе боевики ранили одного украинского военного - штаб ООС
В течение текущих суток на Донбассе в результате вражеских обстрелов ранен один украинский военный.
Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-центра об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил.
Отмечается, что на протяжении текущих суток, по состоянию на 12 часов в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг трижды обстрелял наши позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, гранатометов в районе населенного пункта Пески.
Читайте такжеВСУ нанесли мощный удар по боевикам на Донбассе: оккупанты понесли масштабные потери в живой силе и технике (видео)
Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» преступники обстреляли позиции украинских военных из противотанкового ракетного комплекса, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле населенного пункта Пивденное.
«В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение», - сообщили в ООС.
В штабе отметили, что в ответ на провокации противника украинские военные применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.
Ранее УНИАН сообщал, что российско-оккупационные войска пытались продвинуться вперед и обустроить новые передовые позиции в районе Широкиного под Мариуполем.