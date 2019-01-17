Боевики пытались продвинуться и обустроить новые позиции в районе Широкино и понесли потери

Передвижения противника было приостановлено украинскими военными. Потери врага составили четыре боевика.

Российско-оккупационные войска пытались продвинуться вперед и обустроить новые передовые позиции в районе Широкино под Мариуполем.

Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-центра относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил.

«Вблизи поселка Широкино группа российских оккупантов пыталась продвинуться вперед и обустроить новые передовые позиции. Тщетные попытки не увенчались успехом. Передвижения противника было приостановлено украинскими военными. Потери врага составили четыре боевика», - отметили в пресс-центре.

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Также отмечается, что в течение минувших суток вблизи населенного пункта Жабуньки (вблизи Донецкого аэропорта), уничтожен автомобиль "КамАЗ" с боеприпасами.

«В результате взрыва грузовика пятеро преступников погибли и трое получили тяжелые ранения», - добавили в штабе.

Кроме того сообщается, что в районе населенного пункта Пески украинский снайпер уничтожил российского наемника.

«Попытки ведения воздушной разведки наших позиций были напрасными. Средствами Объединенных сил подавлено пять случаев использования противником беспилотных летательных аппаратов», - отметили в ООС.

Военные ВСУ отмечают, что обстановка на линии соприкосновения находится под надежным контролем Объединенных сил.