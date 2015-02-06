ИС: Боевики пытаются проникнуть в тыл украинских войск в районе Дебальцево (видео)

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook.

«Террористы продолжают обстрелы позиций украинских войск из ствольной артиллерии и РСЗО. Из района н.п.Калиново российско-террористические войска выдвинули 6 рейдирующих бронегрупп (каждая бронегруппа - до 3 танков и 4-5 боевых бронированных машин (ББМ) с пехотным прикрытием)», - сообщает Тымчук.

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По информации ИС, отмечаются попытки проникновения именно этих групп в тыл украинских войск через тактические разрывы в боевых порядках подразделений, а также нанесение огневых ударов по отдельным позициям украинских войск.

Кроме того, севернее Дебальцево зафиксирована попытка атаки конвоя снабжения украинских войск силами диверсионно-разведывательной группы боевиков.

«В ходе боестолкновения часть ДРГ противника была уничтожена боевым охранением колонны», - сообщил Тымчук.