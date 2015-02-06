Под Дебальцево отправлен «отряд спецназа», состоящий из экс-военных ГРУ РФ – Тымчук
Со стороны Алчевска под Дебальцево отправлен из «ЛНР» некий «отряд специального назначения» общей численностью до 70 человек.
Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook.
«Порядка 80% личного состава данного подразделения – граждане РФ (все – бывшие военнослужащие подразделений спецназа ГРУ и участники боевых действий), идентифицированы также военнослужащие РФ из оккупированного Крыма. Задача «отряда» – проведение силами отдельных ДРГ диверсий в тылу украинских войск», - сообщает Тымчук.
По информации ИС, также в Красный Луч доставлена очередная партия боевиков, уничтоженных под Дебальцево, большая часть из них – граждане РФ. Тела боевиков из числа местных жителей забрали родственники, транспорт с остальными телами отправился в сторону границы с РФ.
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В то же время, в районе Луганска зафиксирована переброска боевиками к передовой противотанковой батареи.
«4 противотанковых орудия МТ-12 «Рапира», из них 2 орудия перевозятся на буксире МТ-ЛБ, 2 – на буксире на автотранспорте», - сообщил Тымчук.