Силы АТО отбили атаку боевиков в районе Счастья – ИС

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook.

По его словам, в основном это были «подразделения ЛНР».

«Однако во всех случаях группы противника были остановлены и отброшены на исходные рубежи силами украинской артиллерии», - сообщает Тымчук.

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Кроме того, по информации ИС, в районе Докучаевска и Еленовки боевики пытаются стабилизировать ситуацию «на фронте». В данный район прибыло усиление (6 ББМ и 2 минометных подразделения).

Напомним, ранее сообщалось, что со стороны Алчевска под Дебальцево отправлен из «ЛНР» некий «отряд специального назначения» общей численностью до 70 человек. Порядка 80% личного состава данного подразделения – граждане РФ.