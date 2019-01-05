В сети показали, как летом 2014 года оккупанты создавали картинку о "кровавых карателях" (видео)

Журналист показал, как оккупанты стреляли из жилых кварталов.

В сети показали архивное видео, как боевики «ДНР» в Шахтерске летом 2014 года стреляют из миномета "Василек", прячась между пятиэтажками в жилом квартале.

Видео опубликовал на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.

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«Видео снято у магазина "Лидер", расположенного по адресу ул. Ленина, 25. Миномет при этом стоит в кузове военного тентованного грузовика. Удобно. Отстрелялись из-за спин мирных жителей, уехали, а ответка потом прилетит в жилые дома, и можно будет рассказывать про "кровавых карателей", которые "специально убивают невинных людей". Впрочем, ответный огонь будет только в том случае, если стреляют действительно по военным. Максимальная дальность стрельбы "Василька" - всего 4300 метров. Так что легли мины, скорее всего, где-то в черте города. И в кого они попали - большой вопрос», – написал Казанский.

«Вот так и выглядели те самые "блуждающие минометы", из которых обстреливали Донецк, Луганск и другие города Донбасса летом 2014. Тогда рассказывали байки про "украинские ДРГ на мусоровозах", но это конечно полная ерунда. Минометы возили не на мусоровозах, а на таких вот грузовиках "ополчения". Потому-то ни одну "украинскую ДРГ", на которые эти обстрелы списывали, так и не поймали», – добавил журналист.