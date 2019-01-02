Мыльные пузыри и Дед Мороз на БМП: журналисты показали, как отмечается новый год на передовой (видео)

Праздновать Новый год военные планировали с детским шампанским, но в донецких степях оно замерзло.

Новогодняя ночь на передовой прошла относительно спокойно, на Светлодарской дуге враг дал украинским военным отпраздновать ее без ощутимых обстрелов.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что к празднику военные установили среди окопов и блиндажей новогоднюю елку. Как правило, елки на передовой украшают гильзами и патронами, но в этом году бойцы решили нарядить ее так, чтобы она не ассоциировалась с оружием.

Дед Мороз приехал к военным на БМП, а все подразделения собрались поздравить друг друга. Командир Андрей Верхогляд в 2018-м вошел в список 30 самых успешных украинцев в возрасте до 30 лет по версии Kyiv Post. Побратимы подарили ему мыльные пузыри, как успокоительное.

Праздновать Новый год военные планировали с детским шампанским, но в донецких степях оно замерзло.

Бойцам командир пожелал встретиться вместе после войны. "Будем генералами, полковниками, или останемся солдатами, чтобы собирались в таком же кругу, созванивались", - сказал боец с позывным "Левша".

Новогодний стол накрыли из волонтерских и армейских продуктов. Одна из главных радостей – возможность позвонить домой и поздравить родных.

После полуночи боевая машина пехоты забирает Деда Мороза, а командир обходит опорные пункты, чтобы поздравить каждого бойца.

Пока все празднуют, на посту стоит боец Саныч: "Кто-то должен. Пока что ничего, одинокие прострелы, трасерами начинают поздравлять с Новым годом".

Ранее сообщалось, что в первый день нового года на Донбассе погиб украинский военный.