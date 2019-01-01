"Перемирие": в первый день нового года на Донбассе погиб украинский военный
Сегодня на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб украинский военный.
Как сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил, в течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00 российские оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня, один раз - из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
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В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, два оккупанта были уничтожены и трое получили ранения.
"В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. На Луганском направлении враг открывал огонь из БМП-1 по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 31 декабря боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.