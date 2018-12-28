Украинские военные заняли важный рубеж вблизи Горловки - ИС

На сегодня Горловское направление остается едва ли не самым сложным в операции Объединенных сил.

Подразделения отдельной механизированной бригады ВСУ, обороняющиеся на подступах к н.п. Горловка, успешно завершили оборудование оборонительных позиций и на данный момент организовали надежную оборону на стыке населенных пунктов Зайцево и Гладосово.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"Интенсивные обстрелы позиций ОС, активность ДРГ и высокая концентрация тяжелого вооружения противника требовали от украинского командования немедленных действий по совершенствованию обороны на этом направлении. Для повышения устойчивости обороны подразделения механизированной бригады Объединенных сил заняли выгодный для оборонительных действий природный рубеж в полосе обороны бригады и оперативно, в условиях непосредственного соприкосновения с противником, провели инженерное оборудование позиций", - говорится в его сообщении.

По словам Тымчука, укрепления оборудованы на господствующей высоте, что позволяет контролировать местность на данном участке и не допустить прорыва противника в направлении н.п.Новолуганское.

"Таким образом, подразделениями ВСУ, обороняющимися на Горловском направлении, завершено усовершенствование "пояса безопасности" вокруг населенного пункта Новолуганское, оборудованием дополнительных позиций на господствующих высотах повышена устойчивость обороны на этом направлении. Завершено создание системы огня, инженерных заграждений, совершенствуется инженерное оборудование позиций", - отметили в ИС.

Ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска завершают комплекс мероприятий по усилению группировки в районе Горловки и на участке Озеряновка - Ясиноватая.