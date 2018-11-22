Оккупанты нарастили группировку войск в районе Горловки – Тымчук

Тымчук отмечает появление и развертывание на скрытых огневых позициях целого ряда артиллерийских подразделений противника.

Российско-оккупационные войска завершают комплекс мероприятий по усилению группировки в районе Горловки и на участке Озеряновка - Ясиноватая.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Командование "1-го АК ДНР" ("ОТК "Донецк") заканчивает комплекс мероприятий по усилению своей группировки в районе Горловки и на участке Озеряновка — Ясиноватая", - написал он.

Тымчук отметил появление и разворачивание на скрытых огневых позициях целого ряда артиллерийских подразделений противника в системе так называемых "дежурных артиллерийских средств". "Всего отмечается переброска в данный район 3-х новых 4-6 орудийных батарей (в основном 122-миллиметровой ствольной и самоходной артиллерии)", - добавил он.

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По словам Тымчука, ход развертывания данных артиллерийских подразделений контролируется специальной комиссией из штаба "1-го АК ДНР".

Кроме того, созданы резервные подразделения (в основном в виде резервных взводов с приданной бронетехникой - по 4-5 БМП и по 2-3 танка), которые удерживаются во второй линии в повышенных степенях готовности в дополнение к подразделениям, занимающим первую линию.

Как сообщил Тымчук, мероприятия по усилению готовились и проводятся по отработанной схеме, схожей со схемой, по которой командование "1-го АК ДНР" ранее провело на участке южнее Докучаевска и на приморском направлении.

Как сообщал УНИАН, боевики вчера 11 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил.